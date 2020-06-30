ЕС отказался открывать границу с Россией и США

С 1 июля Евросоюз начнет открывать границы с другими странами, в список вошли 14 государств, однако России и США в нем нет, говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС.

«С 1 июля страны сообщества должна начать снимать ограничения для перемещений через внешние границы для резидентов следующих стран: Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая. В отношении Китая действует требование подтверждения принципа взаимности», – передает ТАСС заявление Совета ЕС.

Таким образом, Китай сможет стать 15-й страной, в которую откроют границы, если Пекин подтвердит готовность открыть границы для европейских граждан.

В заявлении говорится, что список должен пересматриваться каждые две недели, передает РИА «Новости».

«Этот список третьих стран должен пересматриваться каждые две недели и может обновляться Советом, в зависимости от обстоятельств, после консультаций с Комиссией и соответствующими учреждениями и службами ЕС. Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь введены для конкретной третьей страны, уже внесенной в список, в соответствии с изменениями условий по итогам оценки эпидемиологической ситуации», – указали в ЕС.

Ранее генконсул Нидерландов в Санкт-Петербурге Лионель Вейр выразил надежду на скорое открытие границ Россией.

В минувшую пятницу уже сообщалось, что Евросоюз решил не открывать границы для россиян с 1 июля. The New York Times сообщал, что отказ во въезде могут получить также жители США и Бразилии.