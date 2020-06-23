Стало известно о нежелании ЕС пускать к себе россиян после открытия границ

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23 июня, вторник | Последнее обновление — 22:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Системы ПВО российской авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника террористов
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Нефтяной кризис вскрыл отставание России от США и Саудовской Аравии
Зачем СБУ завербовала российского полицейского
Отрыв днища. Как справиться с катастрофой в Норильске
Макрон бросил вызов Эрдогану
Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
Поправки в Конституцию – это прощание с проклятыми девяностыми
Сергей Мардан, публицист
1 июля 2020 года закончатся девяностые. Россия подведет черту под тридцатилетием дикого капитализма, отречется от ада, который был связан с этой эпохой, и окончательно перейдет к идеологии социального государства. Подробности...
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Русские спасают народы
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Государствообразующий народ – словосочетание, которое в последнее время мы слышим всё чаще. А собственно, что это такое? Чтобы это понять, надо разобраться в путанице терминов – «этнос», «народ», «нация». Подробности...
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«Подарки» от русского народа требуют благодарности
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Настоящая буря поднялась среди политологов после слов Владимира Путина об исконно русских территориях, отошедших к другим странам после распада СССР. Многие подумали, что пришло время заявить о территориальных претензиях России к своим соседям. Подробности...
Аналитика: В чем главный смысл статьи Путина о войне
Ранее по теме: Соловьев в связи со словами Путина о «подарках» русского народа вспомнил исторический анекдот
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Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19
Проекты из Петербурга, Нижнего Новгорода и Волгограда стали лауреатами всероссийского конкурса на лучший проект памятника врачам-героям, борющимся с коронавирусом. В состязании участвовали как профессионалы, так и скульпторы-любителиПодробности...
В России и мире прошла акция «Свеча памяти»
Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»Подробности...
Ливень затопил подземные переходы в Москве
На фото – столичные коммунальные службы откачивают воду из подземного перехода на Варшавском шоссе. Некоторые столичные улицы были затоплены в результате сильного ливня, прошедшего накануне в МосквеПодробности...
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