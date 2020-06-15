Некоторые страны Европы частично открыли границы

В Европе некоторые страны снимают часть введенных из-за коронавируса ограничений на поездки граждан в другие государства, сообщают информационные агентства.

Граждане Франции смогут свободно совершать поездки по странам ЕС с 15 июня, путешествовать в другие государства с нормализованной эпидемиологической ситуацией – с 1 июля, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Правительство Нидерландов разрешает с понедельника своим гражданам поездки с туристическими целями в 16 европейских стран. В частности, открыты для туризма Германия и Франция, Бельгия, Болгария, Италия, Португалия, Хорватия, Швейцария, страны Балтии, передает ТАСС.

Финляндия и Норвегия, как сообщили правительства этих стран, с 15 июня ослабляют введенные ограничения на поездки в страны Северной Европы.

Финляндия откроет границы для любых поездок не только по северу Европы, за исключением Швеции, но и в государства Прибалтики. При этом ограничения на внешних границах, в том числе с Россией, Финляндия оставляет в силе до 14 июля.

Норвегия в свою очередь разрешила поездки во все страны Северной Европы, но только в те регионы, где ситуация с коронавирусом не является сложной. В Швеции этим требованиям соответствует только Готланд.

Жители Чехии с понедельника могут перемещаться по государствам – членам Евросоюза без необходимости при возвращении отправляться на карантин. Также им не нужно будет предоставлять властям страны справки об отрицательных результатах анализов на коронавирус.

Швейцария снимает действовавшие ограничения на пересечение границы со странами Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли и Великобританией.

В Молдавии снимается запрет на международное авиасообщение.

Напомним, правительство Испании решило с 21 июня открыть границы со странами Шенгенской зоны.

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