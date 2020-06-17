Россия посоветовала Европе не ослаблять борьбу с коронавирусом

Москва рассчитывает, что европейские страны не станут ослаблять борьбу с коронавирусом, и предостерегает их от поспешной отмены запретов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Еще раз хотела бы подчеркнуть: речь пока идет о заявлениях, намерениях. Учитывая шаги европейских партнеров в направлении восстановления передвижения, надеемся, что соседи не будут ослаблять внимания к вопросам эффективности работы по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Напомню, от чрезмерной поспешности в ослаблении карантинных запретов продолжает предостерегать Всемирная организация здравоохранения», – приводит ее слова ТАСС.

Ранее Еврокомиссия порекомендовала пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в Евросоюзе.