ЕС решил не открывать границы для россиян с 1 июля

Евросоюз не откроет для России свои границы с 1 июля, заявил источник в делегации одной из стран ЕС, находясь в Брюсселе. Решение принято на фоне борьбы с коронавирусом в России.

«Дело в том, что на данный момент эпидемиологическая ситуация в России не позволяет нам включить ее в первый список стран, для граждан которых можно будет открыть границы 1 июля», – цитирует ТАСС источника.

По его словам, для России нужно больше времени для стабилизации, так как вирус начал активно распространяться там позже, чем в европейских странах.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Евросоюз может отказать во въезде на свою территорию жителям России, США и Бразилии после открытия границ в связи с «неблагополучной ситуацией» с пандемией коронавируса.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия ожидает от ЕС, что внутренние границы будут открыты после карантина к концу июня. Некоторые страны Европы уже сняли часть введенных из-за коронавируса ограничений на поездки граждан в другие государства.

Также глава финского МВД Мария Охисало заявила, что граница Финляндии с Россией откроется в числе последних – только после начала свободного передвижения внутри Шенгенской зоны.

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