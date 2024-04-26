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Си Цзиньпин: Китай и США должны быть партнерами, а не противниками
Пекину и Вашингтону необходимо искать точки соприкосновения, они должны быть партнерами, а не противниками, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Китайский лидер напомнил, что в этом году дипломатическим отношениям между КНР и США исполняется 45 лет, передает ТАСС. За этот период отношения двух стран столкнулись с разными трудностями, из которых были вынесены важные уроки, отметил он.
«Две страны должны быть партнерами, а не противниками», – сказал Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая. Он призвал искать точки соприкосновения, а не области для конкуренции.
Ранее Китай указал на лицемерную политику США.