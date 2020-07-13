Первая страна ЕС объявила о готовности открыть границы для россиян

Венгрия первой из стран Евросоюза готова с 15 июля открыть границы для россиян, если они согласятся соблюдать обязательные условия.

Как сообщает посольство Венгрии в России, эпидемиологические власти страны внесли Россию в список государств так называемой «желтой» зоны. Это решение означает, что с 15 июля россияне смогут посещать Венгрию при обязательном соблюдении условия – после пересечения границы необходимо пройти медицинское обследование, передает ФАН.

«Граждане Венгрии, приезжающие из России, члены их семей, а также граждане, не имеющие венгерского гражданства, обязаны пройти медицинское обследование после въезда на территорию Венгрии», – говорится в сообщении посольства.

Если обследование покажет подозрение на коронавирусную инфекцию, во въезде будет отказано. Остальных ждет обязательный карантин в течение двух недель.

Избежать карантина можно единственным способом – предоставить документ на венгерском или английском языке, подтверждающий отрицательные результаты тестов на коронавирус, сделанных в течение последних пяти дней с разницей не менее 48 часов.

На прошлой неделе Дубай также объявил о готовности принимать всех иностранных туристов, в том числе россиян, и разъяснил правила въезда в страну.

Напомним, в четверг Роспотребнадзор предложил список стран для открытия авиасообщения с Россией на первом этапе. В список вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.

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