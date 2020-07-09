Названы страны, с которыми Россия может возобновить авиасообщение

Роспотребнадзор предложил список стран для открытия авиасообщения из Россией на первом этапе. В него вошли несколько государств Евросоюза и Азии, сообщил источник в крупной авиакомпании, знакомый с письмом ведомства в адрес Росавиации и Минтранса.

В список вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка, передает «Интерфакс»

По мнению специалистов Роспотребнадзора, эти страны полностью соответствуют критериям оценки эпидемической ситуации, которые разработало само ведомство.

В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россию не интересуют надуманные ограничения по въезду и выезду иностранцев и россиян, Москва готова к работе по открытию границ с другими странами, но нужно ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию.

Отметим, что Евросоюз с 1 июля начал открывать границы с другими странами, однако в списке из 14 государств России нет. 8 июля об открытии прямого авиасообщения с Германией, Францией и странами Балтии объявила Грузия.

Между тем Росавиация до конца июля из-за пандемии коронавируса продлила ограничение на международные полеты и запрет на въезд в Россию для иностранцев.

Напомним, в четверг оперштаб по борьбе с коронавирусом поддержал возобновление международного авиасообщения.