Матвиенко заявила о готовности России обсуждать открытие границ

Россию не интересуют надуманные ограничения по въезду и выезду иностранцев и россиян, Москва готова к работе по открытию границ с другими странами, но нужно ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Граница имеет две стороны. Россия не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения, не выпускать граждан, закрывать границу(...) Это вопрос двусторонних отношений и готовности стран принимать российских туристов, российских граждан», – цитирует РИА «Новости» Матвиенко.

Она подчеркнула, что вопрос открытия границы не связан с политикой, он касается санитарно-эпидемиологических требований по коронавирусу.

Спикер палаты добавила, что быстрое открытие границ с другими странами на фоне COVID-19 не нужно.

Отметим, что Евросоюз с 1 июля начал открывать границы другими странами, однако в списке из 14 государств России нет. 8 июля об открытии прямого авиасообщения с Германией, Францией и странами Балтии объявила Грузия.