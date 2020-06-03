В ООН раскритиковали США за приравнивание протестующих к террористам

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила о беспокойстве в связи с приравниванием протестующих в США к террористам.

Она выразила «озабоченность в связи с заявлениями, которые пытались приписать протестующим ярлык террористов или лишить легитимности массовые излияния скорби и мирные протесты, указывая на насилие или уничтожение имущества, которые имели место во многих местах», передает РИА «Новости».

«Нет сомнения, кто стоит за этими протестами. Мы видели тысячи и тысячи мирных демонстрантов разного происхождения, которые выходили на улицы, требуя свои права и призывая к изменениям. Многие полицейские, а также представители национальной гвардии, также мирно реагировали на тех, кто собрался на улицах», – отметила Бачелет.

Верховный комиссар по правам человека призвала к «независимому, беспристрастному и прозрачному расследованию» всех нападений на полицейских и протестующих, которые привели к ранениям и смертям.

«Как я сказала ранее, насилие, мародерство и разрушение собственности и всего, что есть по соседству, не решит проблему полицейской жестокости и дискриминации. Я вновь призываю протестующих выражать их требования к справедливости мирным путем, а полицию проявлять исключительную осторожность, чтобы не подогревать ситуацию, применяя излишнюю силу», –добавила она.

Бачелет подчеркнула, что несколько человек, в том числе полицейские, погибли в ходе протестов, десятки были ранены. Демонстранты разрушили большое количество собственности.

Протесты и беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского в Миннеаполисе. В ряде городов США ввели комендантский час, в Вашингтоне его объявили на двое суток.

На фоне беспорядков президент США Дональд Трамп заявил: антифашистское движение «Антифа» признают террористической организацией. По словам Трампа, демонстранты, участвовавшие в потасовках с полицией – «антифа, плохие радикальные левые».

Однако политолог Дарья Митина заявила газете ВЗГЛЯД, что решение объявить «Антифа» террористами – не более чем создание видимости, за этим шагом вряд ли что-то последует.

В понедельник по итогам совещания Трампа с руководством минобороны и минюста страны принято решение направить дополнительные силы на подавление беспорядков.

Трамп пригрозил ввести войска в бунтующие города в том случае, если губернаторы не смогут справиться с погромами собственными силами или не захотят применять силу.

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