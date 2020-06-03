Минздрав описал атипичное проявление COVID-19 у пожилых

У пожилых людей новый коронавирус может протекать атипично, возможен бред и снижение давления, следует из методических рекомендаций по лечению коронавируса Минздрава.

У пациентов пожилого возраста может наблюдаться атипичная картина заболевания без лихорадки, кашля, одышки. Симптомы коронавируса могут быть легкими и не соответствовать тяжести заболевания, передает РИА «Новости».

«Атипичные симптомы COVID-19 у пациентов пожилого и старческого возраста включают делирий, падения (...) конъюнктивит. Могут наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального давления», – говорится в документе.

Напомним, в среду Минздрав утвердил седьмую версию Временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в которой расширил список препаратов для лечения вирус-положительных пациентов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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