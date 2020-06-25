Украина решила арестовать 18 иностранных судов за заходы в порты Крыма

Суды Украины приняли решения об аресте 18 судов за «нарушение порядка захода в порты Крыма». Киев намерен объявить их в розыск и обратиться к другим странам для помощи в выполнении решений об арестах.

«Прокуратура Автономной республики Крым (входит в Генеральную прокуратуру Украины, расположена за пределами Крыма) обращается в суд с ходатайствами о наложении арестов на морские суда, которые нарушили порядок въезда/выезда из/на оккупированный полуостров. На данный момент наложен арест на 18 судов-нарушителей», – сообщила пресс-служба прокуратуры, передает ТАСС.

Кроме того, прокуратура автономии планирует обратиться к украинскому бюро Интерпола для внесения таких судов в базу розыска и направить запросы иностранным государствам о международной правовой помощи для выполнения арестов.

В прокуратуре напомнили, что Украина с 2014 года считает заходы иностранных судов в порты Крыма нарушением законодательства. В ведомстве заявили, что «нарушают законодательство преимущественно суда под флагом России, иногда – Сирии, Египта, Ливана».

Ранее в июне Киевский суд не дал разрешение задержать командиров двух российских кораблей, которые принимали участие в задержании нарушивших границу России украинских моряков возле Керченского пролива 25 ноября 2018 года.