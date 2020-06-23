Путин поручил снизить ставку налога на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, чтобы существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда.

«Планы по поддержке отрасли, о которой я только что сказал, подготовлены, решения приняты. В качестве первого шага предлагаю провести в IT-отрасли так называемый налоговый маневр и прежде всего существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда. А это, отмечу, основная статья расходов для высокотехнологичных компаний», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Он напомнил, что уже до 15% снижена ставка страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса, а в IT-сфере предложил «пойти дальше».

«Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. Предлагаю снизить ее до 7,6%. Причем не временно, а бессрочно», – заявил Путин.

Кроме того, он назвал правильным существенно уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний.

«Также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20% до 3%. Что не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире», – заявил Путин.

Кроме того, он попросил правительство продолжить анализ по всем другим условиям работы IT-отрасли и смежных сфер.

Путин сообщил также, что тем, кто развивает бизнес за рубежом, надо разрешить выплачивать в России налоги фиксированно – по 5 млн рублей в год без дополнительной отчетности.

10 июня Путин поручил правительству подготовить предложения по проведению комплексного налогового маневра для стимулирования сферы IT. Также президент поддержал инициативу о внесении ряда компаний IT-отрасли в число пострадавших от коронавируса.

В тот день Путин провел совещание по развитию телекоммуникаций, на котором также призвал правительство и Госдуму ускорить принятие законопроекта о «регуляторных песочницах», чтобы «максимально устранить барьеры для запуска и поддержки перспективных проектов в области информационных технологий».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о «цифровом прорыве» в России.

Во вторник Путин выступил с телеобращением, в котором в частности предложил изменить ставку налога на доход физических лиц до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год, еще раз осуществить ряд выплат на детей и распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране с 1 июля.