Путин анонсировал вторую выплату по 10 тыс. рублей на детей до 16 лет

Президент России Владимир Путин в обращении предложил еще раз выплатить в июле по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.

«Считаю необходимым еще раз, в июле, выплатить дополнительно по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 млн детей», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он пояснил, что те, кто получил июньскую выплату на детей, июльскую получат автоматически, подавать повторные заявления не нужно.

Глава государства добавил, что семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3 тыс. рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице и в июле, и в августе.

«Понимаю, что во время эпидемии особенно тяжело пришлось семьям, где два родителя потеряли работу. Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать и в июле, и в августе», – сказал президент, добавив, что на начало апреля поддержку от служб занятости получили 720 тыс. человек, а сейчас – уже более 2,5 млн.

В целом, заявил он, пакет поддержки граждан в период пандемии стал беспрецедентным, что стало возможным благодаря стабильной макроэкономике.

Путин также предложил изменить ставку налога на доход физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.

Во вторник Путин выступает с телеобращением.