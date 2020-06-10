Путин поручил подготовить налоговый маневр для стимулирования IT-отрасли

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по проведению комплексного налогового маневра для стимулирования сферы IT.

«Прошу правительство подготовить предложения по созданию максимально комфортного, именно конкурентного режима регулирования, включая решения по комплексному налоговому маневру... маневру, который стимулировал бы развитие сферы IT», – передает слова Путина РИА «Новости»

Премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство в ближайшее время проработает вопрос о «налоговом маневре», передает ТАСС.

«Считаю важным по итогам сегодняшнего совещания проработать дополнительный комплекс мер, в том числе и «налогового маневра в IT-отрасли, и доложить вам в ближайшее время конкретные предложения по стимулированию развития отрасли информационных технологий», – сказал премьер.

Также Путин на совещании по связи и IT-индустрии поддержал инициативу о внесении ряда компаний IT-отрасли в число пострадавших от коронавируса.