Путин согласился отнести ряд IT-компаний к пострадавшим от коронавируса

Президент Владимир Путин поддержал инициативу председателя правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Натальи Касперской, которая предложила внести ряд компаний IT-отрасли в число пострадавших от коронавируса.

«В целом, справедливо, конечно. Потому что надо смотреть не по формальным признакам, а по реальному состоянию предприятия. Надо подумать», – сказал Путин на совещании по связи и IT-индустрии, передает ТАСС.

Касперская на совещании предложила внести уточнения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), чтобы решение о поддержке компании можно было принимать более точечно. Она указала, что часть предприятий IT-отрасли не пострадала от ситуации с коронавирусом, часть пострадала лишь незначительно, однако есть и компании, чья выручка снизилась на 100% - они оказались под угрозой банкротства.

«Перед сегодняшним совещанием мы обсуждали с некоторыми коллегами этот вопрос. Мы к нему обязательно вернемся», – пообещал президент.

Он добавил, что в целом необходимо последовательно развивать нормативно-правовую базу для IT-отрасли.

«Необходимо последовательно развивать нормативно-правовую базу. Об этом коллеги сегодня в разных вариантах и по разному поводу уже говорили. Создавать условия для долгосрочного устойчивого развития наших высокотехнологичных компаний и предприятий», – сказал Путин.

По его словам главы государства, план поддержки IT-отрасли необходимо внести в национальный план по развитию экономики, передает РИА «Новости».

«Михаил Владимирович Мишустин уже сказал, что будет подготовлен комплексный план поддержки отрасли. И я еще раз возвращаюсь к этому, это должно быть включено в общенациональный план. Мы так и договорились с председателем правительства, что мы его доработаем в ходе совещания с отраслями и внесем соответствующие поправки. Вот исхожу из того, что так и будет сделано», – сказал Путин.

Он попросил провести работу над планом максимально оперативно, представив предложения на утверждение. По его словам, смысл такого комплекса действий должен заключаться в том, чтобы создать «действительно глобально конкурентные условия» для работы IT-специалистов.

«Чтобы они реализовывали свой творческий и предпринимательский потенциал именно здесь, дома, в стране», – заявил президент.

Ранее Путин призвал «подхватить тенденции» цифровизации, которые возникли во время пандемии коронавируса, и действовать на опережение, при этом обеспечивая кибербезопасность.