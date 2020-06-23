Путин предложил с июля ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.

«За полгода число самозанятых в России выросло в 2,5 раза – с 300 до 700 тыс. человек. В период эпидемии им были предоставлены особые меры поддержки. В полном объеме возвращается налог на профессиональный доход за прошлый, 2019 год, а для его уплаты в текущем году можно использовать так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ – 12 тыс. 130 рублей», – напомнил Путин, чьи слова приводятся на сайте Кремля.

Он отметил, что режим для самозанятых вводился в отдельных регионах в качестве эксперимента.

«И этот эксперимент, как мы видим, успешный. Поэтому с 1 июля на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых – везде, по всей стране. А значит, люди смогут официально и спокойно работать», – заявил Путин.

Президент также напомнил, что неоднократно говорил с молодыми предпринимателями о понижении возрастного ценза для получения статуса бизнесмена.

«Нужно дать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет. По расчетам, этим правом смогут воспользоваться около 3 млн наших граждан. При этом такие начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога», – заявил он.

Помощь самозанятым – одна из мер, предложенных президентом России для поддержки бизнеса и граждан в ситуации, сложившейся на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, еще весной. Он предложил вернуть им налог, уплаченный за 2019 года.

Эксперимент по уплате налога на профессиональный доход самозанятыми стартовал в России 1 января 2019 года. Ставка налога составляет 4% для работающих с физлицами и 6% для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями.

В обращении президент также предложил изменить ставку налога на доход физических лиц до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год, также еще раз осуществить ряд выплат на детей.