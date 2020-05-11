Путин предложил новую программу поддержки занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости, которая подразумевает в том числе возможность прямой субсидии на выплаты зарплат.

Он отметил, что компании, которые сохранили не менее 90% штата от уровня апреля, получат прямую субсидию на выплаты зарплат сотрудникам за апрель и май, передает РИА «Новости»

Путин сообщил, что по кредитной программе поддержки занятости конечная ставка будет 2%, остальное субсидирует государство, проценты не надо платить ежемесячно.

Он добавил, что власти поддерживали и будут поддерживать бизнес, но в первую очередь тех, кто заботится о сохранении рабочих мест. Так, заметил президент, простого переноса фискальных платежей недостаточно.

Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. По его словам, списать налоги и страховые взносы смогут 1,5 млн малых и средних предприятий.

Кроме того, президент предложил предоставить всем самозанятым налоговый капитал в размере 1 МРОТ и в полном объеме вернуть им налог, уплаченный в 2019 году.

Глава государства заявил, что индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса, в 2020 году нужно сделать налоговый вычет в один МРОТ на страховые взносы. Он также предложил провести докапитализацию микрофинансовых организаций, добавив 12 млрд рублей.

Путин сообщил, что рассчитывает, что новый пакет мер поддержит спрос и занятость в экономике во втором полугодии.

Ранее Путин заявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней в России и объявил о новом пакете мер поддержки и прямой помощи гражданам.