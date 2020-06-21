Для новой украинской ракеты обозначили цели на территории России

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» «может дотянуться» до российских кораблей в Новороссийске.

По мнению Жирохова, появление «Нептуна» якобы открывает перед украинской «военной машиной» возможность поражения целей вокруг Крыма. С побережья Азовского моря ракета может даже «дотянуться» до российских кораблей в районе порта Новороссийск, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью Жирохова для издания «Деловая столица».

Военный эксперт утверждает, что головка самонаведения «Нептуна» якобы может иметь большую помехозащищенность и лучшие характеристики, чем у ее российского аналога Х-35.

Однако, по словам Жирохова, на этапе производства ракеты могут возникнуть «серьезные проблемы» из-за изменившегося в худшую сторону финансового состояния Украины. Эксперт напомнил, что несколько месяцев назад Павлоградский химический завод, единственный на Украине производитель твердого топлива для комплекса, почти перестал работать, а около 700 специалистов были уволены.

«В любом случае появление на вооружении комплексов «Нептун» позволит нашему военно-политическому руководству вести гораздо более агрессивную политику на Черном и Азовском морях. Если, конечно, у нынешнего руководства таковое желание возникнет», – подытожил Жирохов.

19 июня Киев впервые провел летные испытания украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» со штатной боевой частью.

Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.

В июле 2019 года экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявлял, что эти ракеты якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.