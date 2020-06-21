Синоптики рассказали о погоде в день парада Победы в Москве

Облачное с прояснениями небо и небольшой дождь ожидается в столице в день парада Победы, 24 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Пока что прогностическое видение такое: фон давления повышенный, ветер северный до 8 м/с, облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Солнце будет выглядывать периодически», – сказал он ТАСС.

Вильфанд добавил, что метеорологи будут ежедневно уточнять прогноз погоды в день парада Победы. Столбики термометра 24 июня поднимутся до 23-28 градусов тепла.

В конце мая президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день проведения легендарного исторического парада победителей в 1945 году. На парад Победы пригласили парадные расчеты 19 иностранных государств.