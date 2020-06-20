В Кремле оценили динамику выхода России из пандемии

Возникновение второй волны роста заболеваний коронавирусом пока сложно предсказать, однако в России наблюдается благоприятная динамика выхода из пандемии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Большая игра» на Первом канале.

«Что касается второй волны коронавируса, доподлинно никто не знает, будет ли эта вторая волна, насколько она вероятна. Наверное, от подобных вспышек не застрахован никто, но мы с вами говорим об усредненных показателях и о тенденциях, которые выстраиваются из данных по всей территории страны. И сейчас у нас пока эта тенденция благоприятная», – передает ТАСС слова Пескова.

Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что у российской системы здравоохранения наработан потенциал на случай новой вспышки коронавируса. К тому же механизм реализации антикризисных мер налажен и функционирует «беспрецедентно эффективно».

«Задел есть, готовность к каким-то новым потрясениям есть. наработана ответственность людей за свое собственное здоровье. Будет ли вторая волна и когда она будет – непонятно. Главное, что есть готовность и есть понимание того, что если нас снова посетит повышенный уровень опасности с точки зрения эпидемии, то мы не будем в растерянности, и руководство России будет знать точно, что делать и как минимизировать последствия любой новой вспышки», – отметил представитель Кремля.

Напомним, 12 мая пресс-секретарь сообщил о заболевании коронавирусом, он был госпитализирован вместе с супругой Татьяной Навкой. Несколько недель они провели в больнице.

Ранее сообщалось, что выпуск российской вакцины от коронавирусной инфекции может начаться уже осенью 2020 года. Известно, что разработанная тест-система выявляет наличие в крови человека нейтрализующих коронавирус антител и позволяет проводить качественное тестирование плазмы крови переболевших.

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