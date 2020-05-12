Навку вместе с Песковым госпитализировали с коронавирусом

У олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки, супруги Дмитрия Пескова, выявлен коронавирус, заболевание проходит в легкой форме, сообщили в пиар-службе Navka Show.

«Тест Татьяны Навки и ее супруга на коронавирус выявил положительный результат. Они легли в больницу и в настоящее время находятся под наблюдением врачей. У Татьяны заболевание проходит в легкой форме. Она уже практически здорова. Дмитрий Сергеевич тоже чувствует себя хорошо, но процесс восстановления у него займет чуть дольше», – передает РИА «Новости» сообщение пиар-службы.

Позже Навка сообщила, что она вместе с мужем госпитализирована в больницу, передает ТАСС.

«Все правильно», – ответила она на уточняющий вопрос.

До этого о заболевании коронавирусом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, он находится в больнице.