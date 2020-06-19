Москвичей предупредили об опасности шаровых молний

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19 июня, пятница  |  Последнее обновление — 16:38  |  vz.ru
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В России задумались о налогах для богатых

Кризис провоцирует искать деньги у богатыхФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Эксперты вернулись к идее увеличить налоги на доходы богачей. В тяжелый для экономики период самое время вспомнить о социальной справедливости и заставить богатых заплатить за бедных. На Западе это обычная практика. Однако Россия до сих пор так и не ввела прогрессивную ставку НДФЛ. И на это были вполне объективные причины.  Подробности...
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В чем главный смысл статьи Путина о войне

Героизм советских солдат не должен быть предан забвениюФото: РИА Новости
Владимир Путин написал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны. Но текст этот не о истории – он о современном мире. Мире, где совершаются ошибки, аналогичные тем, что совершали близорукие западные элиты в 20-е и 30-е годы. Мире, который может расплатиться за них точно так же, как расплатился в страшные 40-е – в случае, если забудет уроки истории, о которых говорит Владимир Путин. Подробности...
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«Приказано спасти». Как на Псковщине работает «медицинский десант»

Доктора Багаутдин Муслимов (слева) и Олег Черныш – врачи, приехавшие из Москвы помогать псковским коллегамФото: Юрий Васильев
Псковская область стала одним из регионов, куда по просьбе Владимира Путина на борьбу с коронавирусной инфекцией отправились врачи из Москвы. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснил, почему «медицинский десант» из столицы понадобился на Псковщине – где в первом приближении успехи и проблемы противодействия COVID-19 аналогичны многим другим регионам России. Подробности...
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Трамп применил войска против «Северного потока – 2»

Трамп заявил о крупных долгах Германии перед НАТО Фото: Chris Kleponis/Pool/Sipa USA/Reuters
«Германия платит России миллиарды долларов за газ, но при этом должна НАТО кучу денег», – сказал президент США, объясняя решение сократить численность американских войск в ФРГ. По мнению экспертов, тем самым Дональд Трамп использует военный альянс против «Северного потока – 2» и в ущерб экономическим интересам Германии. Какой будет реакция Берлина и какими последствиями для НАТО грозит риторика Трампа? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Страшилки о маме-гее отстали от жизни

Сергей Худиев, публицист, богослов
Недавно по соцсетям прошумел ролик, агитирующий за поправки в Конституцию, изображающий усыновление ребенка однополой парой. Я тоже против таких роликов. Но совсем с другой стороны. Подробности...
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Олигархи сохранили психологию нищебродов

Герман Садулаев, писатель, публицист
По-настоящему богатый человек построил храм, мечеть или синагогу, содержит на свои деньги интернат для детей с трудностями развития и хоспис для тяжелобольных. У него яхта покороче, но на самом деле богач – он, а не тот, с длинной яхтой. Подробности...
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С долларов пора убрать портреты рабовладельцев

Максим Соколов, публицист
Если память о расизме так нестерпима, то что ФРС США будет делать с портретами на дензнаках? Ведь безгрешен по этой части только Грант – даже Линкольна уже обвиняют в расизме. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
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    Главная ошибка Дональда Трампа

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      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
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              Москвичей предупредили об опасности шаровых молний

                 19 июня 2020, 16:18
              Фото: Global Look Press
              Текст: Елизавета Булкина

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              В Москве ежегодно фиксируются одна-две шаровые молнии. Председатель совета по шаровой молнии РАН доктор физико-математических наук Владимир Бычков рассказал, как уберечь себя при встрече с этим природным явлением.

              «Конечно, нужно бояться любой шаровой молнии. Когда есть гроза, лучше уходить в помещение, не оставаться на пустом месте. (...) Лучше стоять на месте. Шаровая молния чувствует движение воздуха вокруг. Она поэтому движется по течению: воздух движется в какую-то сторону, и она вместе с ним. Если вы будете стоять на месте, то она пролетит мимо вас, не заденет. Но поскольку вы являетесь предметом диэлектрическим, то вы притягиваете молнию. Поэтому нужно сделать так, чтобы с одной стороны не очень сильно притягивать, а с другой стороны – не увлекать шаровую молнию к себе», – сказал эксперт радиостанции «Говорит Москва».

              Бычков отметил, что в этом году фиксировались уже три шаровые молнии. Одна из них в Белоруссии, две – на Украине.

              От такой молнии, по словам ученого, можно защититься двумя способами.

              «Русские имели обычай всегда перед грозой закрывать все окна, затыкать все дырки и заглушки у печей, чтобы через трубу шаровая молния не попала в дом. А англичане наоборот, они открывают все настежь, чтобы был сквозняк, чтобы, если шаровая молния появится, то она вылетела. Но, по-моему, лучше сделать так, как наши предки», – рассказал Бычков.

              Шаровые молнии могут достигать 100 метров в диаметре, однако таких размеров они достигают только в условиях гор или океанов.

              «Шаровая молния – это довольно сложное явление. Как правило, шаровые молнии живут в европейской части. Они небольшие от 10 см до метра. Они живут от нескольких секунд до нескольких минут. Но если шаровые молнии появляются в условиях гор, океанов, у них жизненный цикл гораздо больше, они гораздо больше и по размерам. Сейчас уже известно, что существуют шаровые молнии больше 100 метров. Если говорить про частоту появления шаровых молний, то, скажем так, за 100 лет человек, который гуляет по улицам, может один раз увидеть ее» , – объяснил Бычков.

              В Москве в пятницу на протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный, силой 1-2 м/с.

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