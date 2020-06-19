В пятницу синоптики пообещали москвичам жаркую погоду.

По прогнозу синоптиков, в пятницу утром столбики термометров в Москве покажут плюс 21. К обеду температура воздуха в столице поднимется до 25 градусов тепла. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный, силой 1-2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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