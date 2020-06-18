Посол Германии в Грузии оправдался за формулировку прокуратуры о деле Хангошвили

Германский посол в Грузии Хуберт Кнырш назвал «неоптимальной» формулировку немецкой генпрокуратуры, которая назвала правительство Грузии «пророссийским», комментируя убийство грузинского гражданина в Берлине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Понимаю озабоченность населения Грузии (по поводу формулировки). Формулировка неоптимальная», – заявил посол.

По его словам, она основывается на «цитировании жертвы убийства», который так объяснял, почему находится в Германии.

«Обидно, что сложилось такое впечатление, якобы офис Генпрокуратуры Германии желал охарактеризовать политическую ориентацию правительства Грузии. Это не было целью», – заявил Кнырш.

Ранее генеральная прокуратура Германии выдвинула обвинение в отношении подозреваемого в громком убийстве гражданина Грузии в Берлине. Так, некий Вадим К., он же Вадим С., которого прокуратура называет гражданином России, обвиняется в убийстве и нарушении закона об обороте оружия. Следствие исходит из того, что «в неизвестный момент государственные органы центрального правительства РФ дали поручение обвиняемому ликвидировать гражданина Грузии». По мнению германской стороны, причиной послужило якобы «враждебное отношение» будущей жертвы – Торнике К. – к центральным властям России, руководству Чечни и Ингушетии, а также «пророссийски настроенному правительству Грузии». Прокуратура также напомнила, что убитый ранее участвовал в боевых действиях против федеральных сил в Чечне с 2000 по 2004 годы и считался в России террористом. В Германии он находился как проситель убежища.

Убийство 40-летнего гражданина Грузии, проживавшего в Берлине под именем Торнике К. (Зелимхан Хангошвили), было совершено 23 августа прошлого года. Американские СМИ стали писать о «российском следе» в деле об убийстве в Берлине. После этого Германия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Россия якобы мало способствует в раскрытии убийства грузинского боевика Хангошвили.

Газета ВЗГЛЯД писала, что известно об этом убийстве определенно и что является явными домыслами.