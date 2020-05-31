Косачев оценил намерение Трампа пригласить Россию в G7

Предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7 является интересным, если Россия станет его полноправным участником, а не зрителем, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

«Я считаю своевременной и справедливой оценку Трампом нынешнего формата G7 как устаревшего. Это очевидная реальность. Уже давно констатировалось и Россией, и другими странами, что «семерка» на протяжении последнего времени была не тем механизмом для выработки новых решений, как это было задумано ее создателями, а всего лишь ритуальной демонстрацией единства стран «семерки» по отношению ко всему остальному миру. Такая вот виртуальная демонстрация превосходства и доминирования. И этот формат мало кому интересен, кроме его участников», – сказал сенатор в разговоре с RT.

Косачев подчеркнул, что «все зависит от того, что вкладывается в приглашение» России в G7.

«Одно дело, если формат «семерки» будет расширяться до какого-то дополнительного числа участников с такими же полномочиями, с такими же правами, с такими же возможностями высказывать свои позиции и влиять, это самое главное, на конечные решения. Тогда этот формат может быть интересен России. Другое дело, если Россию и других «новичков» приглашают в этот формат посидеть на приставных стульчиках и засвидетельствовать свое уважение традиционной «семерке». Если это так, если нас приглашают в качестве зрителей, а не полноправных участников, то это весьма сомнительная затея. Не думаю, что она нужна России и заинтересует ее», – отметил он.

По словам Косачева, в последние годы «набрал очень серьезные обороты» формат «двадцатки», и очень важно, чтобы дополнительные форматы, когда они будут складываться, не конкурировали с «двадцаткой».

Напомним, Трамп отложил саммит «большой семерки» с конца июня на сентябрь, при этом он планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. Сенатор Алексей Пушков заметил, что президенту США Дональду Трампу нельзя отказать в смелости суждений относительно статуса G7.

В марте Белый дом объявил, что из-за пандемии Трамп решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции. Позднее США перенесли саммит «большой семерки» на конец июня, уточнив, что встреча пройдет в Вашингтоне в личном формате. После этого канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать на саммит G7 в Вашингтон.

Напомним, в августе прошлого года Трамп выступил за возвращение России в G8. Позднее в Белом доме заявляли, что приглашение России на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8. Однако в начале декабря 2019 года конгрессмены США проголосовали против участия России в саммитах G7.

После этого МИД заявил об исчезновении у России желания присоединяться к G7.

При этом в Кремле отмечали, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для России самоцелью. Президент России Владимир Путин говорил, что не против восстановления формата «Большой восьмерки», однако констатировал, что эпоха Запада подходит к концу.