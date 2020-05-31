Пушков похвалил Трампа за смелость суждений

Сенатор Алексей Пушков заметил, что президенту США Дональду Трампу нельзя отказать в смелости суждений относительно статуса G7.

«Трамп не чувствует, что «G7 правильно представляет происходящее в мире». Он чертовски прав, как выражаются в США. G7 устарела, став лишь клубом друзей США. Исключение России было ошибкой. Трампу не откажешь в смелости суждений. Но его желания часто расходятся с его же политикой», – написал он в своем Twitter.

Ранее стало известно, что Трамп откладывает саммит «большой семерки» с конца июня на сентябрь, при этом он планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.