В Госдуме объяснили испытания украинских ракет желанием запугать крымчан

Украина разочаровалась в эффективности западных санкций против России и теперь запугивает крымчан своими вооружениями, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Он выразил мнение, что Украина не оставила мыслей о силовом возвращении Крыма, передает РИА «Новости».

«Мы видим, что Украина все производственные мощности бросила на создание наступательных ракетных вооружений. Проведение испытаний крылатых ракет в то время, когда Киев говорит о миролюбии и заботе о своих якобы гражданах, проживающих в Крыму, – это наглая ложь и беспардонный цинизм. Это тактика запугивания крымчан, мол, смотрите, наши ракеты и до Крымского моста долетят, и до промышленных и стратегических объектов полуострова», – отметил депутат.

Он также выразил уверенность, что российские военные могут обнаружить и уничтожить любую цель, опасную для Крыма.

Ранее сообщалось, что украинские крылатые ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» на испытаниях на полигоне в Одесской области почти одновременно уничтожили две цели в Черном море.

В июле 2019 года экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявлял, что эти ракеты якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.