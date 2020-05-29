Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 20 копеек – до 70,69 рубля, курс евро поднялся на 39 копеек – до 78,49 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 35,62 доллара за баррель, передает РИА «Новости».