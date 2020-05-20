В США начато расследование против Коломойского

Федеральное большое жюри США ведет расследование в отношении украинского олигарха, бывшего владельца национализированного Приватбанка Игоря Коломойского по делу об отмывании денег, сообщает портал Buzzfeed со ссылкой на источники.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был украинский олигарх Игорь Коломойский, а совладельцем Геннадий Боголюбов. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка.

Как сообщает портал, в США изучают финансы олигарха, отслеживая транзакции, в рамках которых крупные суммы – «сотни миллионов долларов» – выводились из украинского банка через офшорные компании. На эти деньги в США скупалась недвижимость, в том числе несколько небоскребов, заводы и офисные здания, сообщает портал со ссылкой на записи суда и источник, знакомый со следствием, передает РИА «Новости».



«Более года федеральные агенты отслеживали миллионы долларов, которые переводили в США из компаний, подконтрольных Коломойскому и Боголюбову, чтобы приобретать недвижимость – в том числе четыре небоскреба в пригороде Кливленда – начались крупные траты с 2008 года и продолжались на протяжении пяти лет», – пишет портал.

Внимание ФБР, среди прочего, привлек завод в Огайо Warren Steel Holdings, который принадлежит компаниям под контролем Коломойского и его партнеров, сообщает портал.

В интервью Buzzfeed Коломойский заявил, что ему не было неизвестно о ведущемся расследовании. Он добавил, что не нарушал никаких законов и что никто из представителей министерства юстиции с ним не связывался.

Бывший совладелец Приватбанка Геннадий Боголюбов заявил, что никогда не выводил средства из банка и что вся недвижимость в США приобреталась законно. «У Приватбанка она (документация о транзакциях) есть. У американских банков она есть... Никто не задавал мне никаких вопросов», – заявил он.

По данным портала, в рамках расследования федеральные агенты неоднократно посещали Украину, в том числе в феврале, где проводили встречи с экс-генпрокурором Русланом Рябошапко и с представителями Национального антикоррупционного бюро. Директор бюро Артем Сытник заявил, что сотрудничает с ФБР в рамках «проводимого расследования», однако отказался предоставить детали из-за соглашения о неразглашении.

13 мая Рада приняла закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам.

Принятие закона делает невозможным возвращение прежним владельцам национализированных банков, в том числе и государственного Приватбанка бывшему владельцу Игорю Коломойскому.

Сразу же после принятия этого закона было зарегистрировано постановление об отмене голосования за данный законопроект, соответственно подписание закона было заблокировано для спикера Рады Дмитрия Разумкова и для президента Владимира Зеленского.

Законопроект являлся условием предоставления кредита от МВФ. Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не намерена возвращать «Приватбанк» Коломойскому.

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