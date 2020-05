Американские СМИ написали о новом российском «морском монстре»

Россия создает нового «морского монстра» – экраноплан А-050, судно на динамической воздушной подушке, которое планируется начать использовать уже в этом году, пишет американское издание We Are the Mighty.

По информации издания, А-050 станет развитием экспериментального «Каспийского монстра», послужившего основой для экраноплана-ракетоносца «Лунь», передает РИА «Новости».

Проекты «Лунь» и «Орленок» были самыми известными и успешными экранопланами СССР. Многотонные машины типа «Лунь» разгонялись до 500 километров в час, вооружались противокорабельными ракетами и были практически незаметны для радаров. «Орленок», меньше по размерам, вмещал до 150 солдат и несколько БМП.

В сентябре 2018 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что в России начали разработку экраноплана с ракетным вооружением.

Летом прошлого года председатель совета директоров ЦКБ по судам на подводных крыльях им. Алексеева Георгий Анцев сообщал, что спроектированный в России экраноплан «Чайка» может стать универсальной транспортной системой, базирующейся как на воде, так и на берегах с небольшим уклоном.