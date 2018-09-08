В России начали разработку экраноплана с ракетным вооружением

Россия ведет разработку экраноплана, оснащенного ракетным вооружением, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«В настоящее время Минобороны России в рамках ГПВ-2027 ведет разработку экраноплана. Отличительной особенностью летательного аппарата станет наличие ракетного вооружения», – цитирует Мантурова РИА «Новости».

Он отметил, что машина предназначена для охраны Северного морского пути и патрулирования Черного и Каспийского морей.

«По мнению экспертов, экраноплан станет эффективным современным оружием, невидимым для радаров противника», – сказал он.

В четверг индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков сообщал, что идут работы по разработке силовых установок для перспективных экранопланов.

В конце июля вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что ракетный экраноплан «Орлан» будет построен в рамках госпрограммы вооружений, действующей до 2027 года.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему России понадобились военные экранопланы.