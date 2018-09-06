Двигатели для перспективных экранопланов начали разрабатывать в России

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6 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 10:54  |  vz.ru
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Придумана особая схема для спасения рубля

К концу сентября рубль может укрепиться до 66 по отношению к долларуФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Стало известно о масштабных мерах, которые намерен предпринять Центробанк для противодействия падению курса рубля. Речь идет в первую очередь о рекордных закупках иностранной валюты, причем по особой, ранее не применявшейся схеме. Это не только поможет рублю укрепиться, но и позволит решить некоторые задачи, важные для бюджета. Подробности...
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Оппозиция объявила Навального новым попом Гапоном

Навальный повторяет ходы попа Гапона, обманывая сторонников и зазывая их на якобы согласованный митингФото: Дмитрий Серебряков/ТАСС,wikipedia.org
Либеральные журналисты и политики объявили о своем недоверии к акции протеста, назначенной Алексеем Навальным на единый день голосования. Очередной конфликт между оппозиционерами откалывает от Навального активистов с разных флангов – от системных либералов до радикальных оппозиционеров. Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Киев подготовил реальный план военного разгрома ДНР

Наступление должно быть поручено группировке, насчитывающей порядка 12 тысяч человекФото: Gleb Garanich/Reuters
Воспользовавшись обстановкой в ДНР, вызванной убийством Захарченко, украинские силовики готовят прорыв на южном участке фронта. Подробный план этой операции получен и озвучен в Донецке, и надо признать, что он выглядит вполне реалистичным. Однако предотвратить наступление ВСУ довольно просто. Что для этого нужно? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Наглость против позорища. Кто кого сборет?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Скрипаль должен был умереть. Но не умер, и заготовочку пришлось запускать при живом предателе. Сейчас мы видим финальные отработочки, а с противоположной стороны – несостоятельность русского МИДа. Подробности...
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Коучинг с русским акцентом – беда или недоразумение?

Андрей Бабицкий, журналист
Многие из тех, кто побывал на проповеди на стадионе «Олимпийский», рассказывали, какое волшебное воздействие на них оказал бизнес-гуру Тони Робинсон. Но русский авось обязательно одолеет английский success. Подробности...
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Расизм в России неестественен

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Как-то я неосторожно заметила, что якуты внешне похожи на североамериканских индейцев. Это чистая правда. Реакция на мое сравнение со стороны одного якута была совершенно абсурдной. Подробности...
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      Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса

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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
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        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Двигатели для перспективных экранопланов начали разрабатывать в России

          6 сентября 2018, 08:55

          Текст: Анна Инсарова

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          Ростех ведет работы по разработке силовых установок для перспективных экранопланов, сообщил индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации Анатолий Сердюков.

          Ростех имеет «научно-технический задел» благодаря прежним разработкам по экранопланам. Это позволяет «вести разработку силовых установок для перспективных экранопланов, и такие работы в настоящий момент ведутся», передает РИА «Новости» со ссылкой на Сердюкова.

          По его словам, у предприятий ОДК (входит в Ростех) есть хороший опыт в области создания силовых установок самолетов-амфибий и экранопланов.

          «В советское время был разработан двигатель НК-87 для ракетного корабля-экраноплана проекта «Лунь», для проекта А-90 «Орленок» адаптированы двигатели НК-8 и НК-12, для самолета-амфибии А-40 «Альбатрос» - двигатели Д-30 и РД-60», – сказал он.

          В конце июля вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что ракетный экраноплан «Орлан» будет построен в рамках госпрограммы вооружений, действующей до 2027 года.

          Председатель совета директоров завода Юрий Клишин рассказывал, что московское авиастроительное предприятие «Дукс» прорабатывает вопрос создания кластера по выпуску самолетов малой авиации, экранопланов и дирижаблей.


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