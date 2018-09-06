Двигатели для перспективных экранопланов начали разрабатывать в России

Ростех ведет работы по разработке силовых установок для перспективных экранопланов, сообщил индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации Анатолий Сердюков.

Ростех имеет «научно-технический задел» благодаря прежним разработкам по экранопланам. Это позволяет «вести разработку силовых установок для перспективных экранопланов, и такие работы в настоящий момент ведутся», передает РИА «Новости» со ссылкой на Сердюкова.

По его словам, у предприятий ОДК (входит в Ростех) есть хороший опыт в области создания силовых установок самолетов-амфибий и экранопланов.

«В советское время был разработан двигатель НК-87 для ракетного корабля-экраноплана проекта «Лунь», для проекта А-90 «Орленок» адаптированы двигатели НК-8 и НК-12, для самолета-амфибии А-40 «Альбатрос» - двигатели Д-30 и РД-60», – сказал он.

В конце июля вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что ракетный экраноплан «Орлан» будет построен в рамках госпрограммы вооружений, действующей до 2027 года.

Председатель совета директоров завода Юрий Клишин рассказывал, что московское авиастроительное предприятие «Дукс» прорабатывает вопрос создания кластера по выпуску самолетов малой авиации, экранопланов и дирижаблей.