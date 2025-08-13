Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.13 комментариев
При атаке дрона на авто в Белгородской области пострадали два человека
Гладков: При атаке дрона на авто в Белгородской области пострадали два человека
В результате атаки беспилотника на автодороге в Белгородской области получили ранения два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По информации из Telegram-канала Гладкова, на участке автодороги между Косилово и Ивановской Лисицей в Грайворонском округе дрон атаковал автомобиль, в результате чего были ранены два человека.
По словам главы региона, один из пострадавших получил минно-взрывную травму и контузию, у второго диагностирована баротравма с осколочными ранениями лица и руки. Пострадавших на дальнейшее лечение доставили в городскую больницу №2 Белгорода бригадой скорой помощи.
Также сообщается, что в результате атаки у транспортного средства выбиты стекла и поврежден кузов.
В воскресенье вблизи села Никольское Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль, пострадал водитель.
В субботу супружеская пара погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.