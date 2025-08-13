Гладков: При атаке дрона на авто в Белгородской области пострадали два человека

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из Telegram-канала Гладкова, на участке автодороги между Косилово и Ивановской Лисицей в Грайворонском округе дрон атаковал автомобиль, в результате чего были ранены два человека.

По словам главы региона, один из пострадавших получил минно-взрывную травму и контузию, у второго диагностирована баротравма с осколочными ранениями лица и руки. Пострадавших на дальнейшее лечение доставили в городскую больницу №2 Белгорода бригадой скорой помощи.

Также сообщается, что в результате атаки у транспортного средства выбиты стекла и поврежден кузов.

В воскресенье вблизи села Никольское Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль, пострадал водитель.

В субботу супружеская пара погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.