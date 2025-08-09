Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.0 комментариев
Супружеская пара погибла при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
В результате атаки украинского дрона на автомобиль в Борисовском районе Белгородской области погибла супружеская пара.
Супружеская пара погибла в результате атаки беспилотника в Борисовском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. ВСУ совершили удар по автомобилю, в котором находились мужчина и женщина.
Местные власти выразили соболезнования родственникам погибших. Специалисты продолжают работу на месте происшествия, чтобы установить все обстоятельства атаки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в субботу жительница Белгородской области погибла от сброса снаряда с БПЛА ВСУ на дом.