Стали известны характеристики новейшего экраноплана «Чайка»

Председатель совета директоров ЦКБ по судам на подводных крыльях им. Алексеева Георгий Анцев заявил, что спроектированный в России экраноплан «Чайка», может стать универсальной транспортной системой, базирующейся как на воде, так и на берегах с небольшим уклоном.

«Он может иметь хорошую амфибийность и выходить на берег с уклоном до 5%, а также на внеэкранных режимах перелетать как самолет, чтобы базироваться на аэродромах. Туда возможно установить шасси», – передает РИА «Новости» слова Анцева.

Он отметил, что масса «Чайки» составляет 54 тонны, из которых 15 тонн составляет полезная нагрузка. Летать этот экраноплан способен на расстояние до 3 тыс. километров.

Анцев рассказал также, что «в железе» экраноплан начнут строить только после решения вопроса с финансированием. По мнению разработчиков, «Чайку» можно будет использовать и для освоения Арктики, так как экраноплан гораздо меньше подвержен влиянию погодных условий, чем вертолеты. Помимо патрулирования морских берегов с помощью «Чайки» можно будет проводить спасательные операции и доставлять специалистов на шельфовые месторождения.

«В грузовом отсеке экраноплана может находиться спасательный катер, с помощью которого можно будет провести аварийно-спасательные, досмотровые работы. Потом катер можно погрузить обратно и спокойно улететь. Это неожиданная для всех возможность с открытой аппарелью находиться на воде», – сказал Анцев.

По словам разработчиков, «Чайка» выполнена по схеме кольцеплана, что позволит выходить из режима экрана (когда машина движется на небольшой высоте над водой и держится на ней за счет повышенного давления под крылом) за счет верхнего крыла.

Напомним, в сентябре 2018 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что в России начали разработку экраноплана с ракетным вооружением.

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