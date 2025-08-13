Из Мурманска стартовала международная арктическая экспедиция «Ледокол знаний»

Tекст: Валерия Городецкая

Экспедиция посвящена 80-летию атомной промышленности России и 500-летию освоения Северного морского пути. Среди участников – шестьдесят шесть школьников из 21 страны, включая Бразилию, Боливию, Египет, Индонезию и Китай, сообщает «Атом Медиа». Многие из них впервые представят свои страны на Северном полюсе.

Маршрут экспедиции проходит через Северный полюс и Землю Франца-Иосифа с возвращением в Мурманск 22 августа, совпадающим с Днем Государственного флага России. В программу рейса вошли научные и просветительские мероприятия, работа с международными экспертами, знакомство с устройством атомного ледокола и испытания отечественных планетоходов в условиях Арктики. Участники совершат самое быстрое кругосветное путешествие вокруг точки схода всех меридианов.

В составе экспедиции – российские и зарубежные ученые, инженеры, популяризаторы науки и известные блогеры. В числе спикеров – руководитель исследовательского центра по реакторным технологиям Национального агентства по исследованиям и инновациям Индонезии (BRIN) Топан Сетиадипура, директор центра ядерной физики Института ядерной физики и технологии Вьетнамского института атомной энергии (ВИНАТОМ) Суанг Чунг Ле, генеральный директор «Росатом Композитные Технологии» Александр Тюнин, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2024 года, «амбассадор» проекта «Атомный урок» Леонид Дедюха, космонавт-испытатель, заместитель командира отряда космонавтов «Роскосмоса» Андрей Бабкин и многие другие.

«Побывать на Северном полюсе – мечта многих людей, которая сопоставима с полетом в космос. Попасть на атомный ледокол и принять участие в международной арктической экспедиции «Росатома» – это действительно уникальная возможность. Те, кто оказался здесь, заслужили эту поездку большим трудом, доказав, что они – лучшие из лучших», – отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Гендиректор «Атомфлота» Яков Антонов подчеркнул уникальность атомного ледокольного флота России и выразил надежду, что участники экспедиции станут будущими первооткрывателями и авторами технологических прорывов. Эксперт-океанолог Александр Осадчиев добавил, что исследования Арктики – это ответ на важнейшие вызовы современности. Участник из Турции Дениз Арда выразил уверенность в успехе экспедиции и отметил важность обсуждения глобальных вопросов с единомышленниками.