Власти Украины признали масштабы продажи детей за границу

Ситуация с десятками младенцев, рожденных от украинских суррогатных матерей для иностранцев и «застрявших» в Киеве из-за карантина, требует немедленного вмешательства властей, заявил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

«Ситуация с младенцами в гостинице еще раз показывает бесправие детей, рожденных суррогатными матерями. То есть Украина просто становится международным онлайн-магазином с младенцами, и реальное количество таких детей, которых «поставляет» Украина за рубеж, мы не знаем», – передает ТАСС слова Кулебы, прокомментировавшего ставшую достоянием гласности историю с 46 новорожденными, которые содержатся в отеле «Венеция» на окраине украинской столицы.

По мнению омбудсмена, коммерциализация подобных «услуг» на Украине способствует бесконтрольной продаже украинских детей за границу.

На ситуацию обратила также внимание уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

«Украина снова попала в скандал из-за детей, рожденных методом суррогатного материнства. Это служит подтверждением того, что предоставление услуг суррогатного материнства носит на Украине массовый и системный характер, а технологии рекламируются как «товар высокого качества», – заявила она.

Омбудсмен обратилась в полицию, минздрав и минсоцполитики, потребовав принять срочные меры.

Как пишут украинские СМИ, Украина – одна из немногих стран, где суррогатное материнство разрешено официально. При этом цены на Украине на рождение ребенка колеблются от 30 до 70 тыс. долларов. Сами суррогатные матери получают от 10 до 15 тыс. долларов.

Напомним, в апреле в прокуратуре Киева сообщили, что руководители одной из клиник украинской столицы организовали преступную схему по продаже новорожденных детей в Китай.

Уполномоченный Рады по правам человека на Украине Людмила Денисова предложила поменять законы страны, чтобы оставить возможность суррогатного материнства только в интересах граждан страны.

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