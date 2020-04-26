Главврач киевской клиники организовала продажу новорожденных детей в Китай

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США объявили новую энергетическую войну России

США накажут Россию и Китай за их превосходство в атомной энергетикеФото: US Nuclear Regulatory Commission
США признали, что критически отстали от России и даже от Китая в сфере ядерной энергетики. Однако Америка хочет во что бы то ни стало восстановить свое лидерство в атомной сфере. Это значит, что энергетическая борьба США с Россией не ограничится «Северным потоком». В чем Россия превосходит США и почему американцы так боятся китайского атома? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Коронавирус «скачет» по России

Социальные контакты между людьми остаются главной причиной роста числа заражений коронавирусомФото: Владимир Песня/РИА Новости
Россия выходит на плато заболеваемости коронавирусом, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ управделами президента Георгий Сапронов, объясняя скачки в численности заразившихся. Суточный прирост за последнюю неделю составлял от 4,2 до 6 тыс. человек. По прогнозам других экспертов, выход на плато произойдет только в июне. Откуда взялись скачки и чем грозит россиянам ослабление режима самоизоляции в майские праздники? Подробности...
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Сможет ли Зеленский спасти авиапром Украины

Цеха украинских авиазаводов сегодня используются не по прямому назначениюФото: Марина Лысцева/ТАСС
«Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наш «Ан»?» Эти риторические вопросы о состоянии дел в авиаотрасли Украины задал не кто-нибудь, а президент страны Владимир Зеленский. Он намерен возродить украинский осколок великой советской авиационной промышленности, концерн «Антонов». Да только вряд ли получится – и вот почему. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Кто нас на Эльбе обнимал

Максим Соколов, публицист
В те победные дни рядовые участники войны искренне верили, что теперь, когда немец повержен, союзная дружба сохранится и все будет ладком да порядком. Радость братания оказалась недолгой. Подробности...
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Мы помогаем не Донбассу, а русским

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
В ДНР и ЛНР мы имеем дело не с абстрактными гражданами бывшей Украины, не с номинальными политическими «украинцами» по паспорту, а именно с русскими, то есть с теми, кто причисляет себя к русскому народу. Подробности...
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Во всех украинских бедах снова будет виновата Россия

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Назначение Саакашвили – это, во-первых, попытка Запада восстановить утраченное влияние на правительство Украины. А, во-вторых, добавление зрелищности в украинскую политику в период максимального дефицита хлеба. Подробности...
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              Главврач киевской клиники организовала продажу новорожденных детей в Китай

                 26 апреля 2020, 00:34
              Фото: Sebastian Gollnow/dpa/
              Global Look Press
              Текст: Антон Никитин

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              Руководители одной из клиник Киева организовали преступную схему по продаже новорожденных детей заграницу, сообщили в пресс-службе прокуратуры украинской столицы. По словам замминистра МВД Украины Антона Геращенко, новорожденных продавали в Китай.

              По данным следствия, преступную схему по торговле людьми организовали руководители клиники вместе с группой лиц, которые подыскивали женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства, сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua».

              Стоимость «услуг» составляла около 50 тыс. американских долларов, из которых 15 тыс. долларов уходили на организацию искусственного оплодотворения. Фиктивные браки обходились в 1-1,5 тыс. долларов.

              Сотрудники киевской прокуратуры вместе с сотрудниками полиции провели 11 обысков по месту проживания фигурантов дела, в их офисах, клинике и автомобилях. У них изъяли документы, украинские паспорта, копии иностранных паспортов, доверенности на представление интересов, деньги, ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи и электронные носители.

              Правоохранителям также удалось установить адреса квартир, где содержались новорожденные дети до решения вопроса об их перемещении через границу. Так, 5 младенцев возрастом от 2 до 6 недель находились в квартире хостельного типа в Соломенском районе Киева. За ними наблюдали две женщины и мужчины.

              Младенцев доставили в детские больницы Киева. На данный момент правоохранители анализируют изъятую документацию и проверяют около 140 иностранных граждан на причастность к незаконному перемещению детей за границу.

              Преступление квалифицировали по ст. ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми). За это грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

              По словам замминистра МВД Украины Антона Геращенко, новорожденных продавали в Китай. Организаторами преступной группы оказались главврач частной репродуктивной клиники, гражданка Украины, 1970 г.р., и ее сын, гражданин Украины, 1992 г.р. В группу также входили трое граждан КНР и два украинца.

              По сведениям издания, клиентов искали как правило среди граждан КНР – «одиноких мужчин определенной ориентации». После рождения ребенка суррогатная мать давала согласие на замену родителей в свидетельстве о рождении, в результате чего родителями ребенка становились гражданин КНР и его фиктивная жена. В дальнейшем, гражданин КНР, имея документы, подтверждающие его отцовство, вывозил ребенка за пределы Украины.

              Правоохранителями организована проверка 140 граждан КНР на предмет причастности к покупке новорожденных детей на Украине. Число вывезенных за пределы Украины детей пока не установлено.

              По словам Геращенко, полноценного регулирования суррогатного материнства на Украине не существует. Оно прямо не запрещено законом, поэтому все происходит по гражданско-правовому договору, выполнение которого контролируется самими его сторонами. Нотариального удостоверения такого договора не требуется.

              При этом, по словам Геращенко, в факте продажи новорожденного присутствует полный состав преступления, предусмотренного статьей 149 Криминального кодекса Украины – торговля людьми.

              По информации замминистра МВД, раскрыть схему помогали китайские правоохранители, которые участвовали в операции.

              Напомним, в январе россиянка выставила на продажу новорожденную дочь.


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