Россиянка продала новорожденную дочь за 440 тыс. рублей

В Ставропольском крае 36-летняя женщина выставила на продажу дочь, в отношении нее возбудили уголовное дело, сообщили в СУ СК по региону.

Женщина решила продать ребенка, когда еще была беременна, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Еще до рождения ребенка она разместила объявление о продаже ребенка в социальных сетях. Его заметила другая женщина, которая сообщила об этом в правоохранительные органы.

«Согласно достигнутой договоренности, в декабре 2019 года подозреваемая продала свою новорожденную дочь за 440 тыс. рублей вышеуказанной женщине, действовавшей в рамках оперативно-разыскного мероприятия», – пояснили в ведомстве.

На данный момент ребенка передали в медицинское учреждение, органы опеки и попечительства определят ее дальнейшую судьбу.

В конце ноября 2019 года молодую мать задержали в Москве при попытке продать ребенка, в декабре четверых жительниц Республики Дагестан заподозрили в купле-продаже ребенка, в отношении них возбудили уголовное дело.