Молодую мать задержали в Москве при попытке продать ребенка

В Москве беременная женщина договорилась о продаже будущего младенца семейной паре, после родов она передала его новым «родителям», сообщает ГСУ СК по Москве.

«По версии следствия, не позднее августа 2019 года 22-летняя девушка, находясь в состоянии беременности, заключила с семейной парой устный договор о продаже последней своего будущего новорожденного ребенка. В дальнейшем, согласно достигнутой договоренности, после выписки из роддома передала новорожденного мальчика семейной паре», – сообщается на сайте ведомства.

В отношении матери и семейной пары возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми», следствие намерено ходатайствовать о заключении фигурантов под стражу.

В марте суд в Москве арестовал местную жительницу, которая за 1 млн рублей продала свою новорожденную дочь в интернете.