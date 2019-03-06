Суд в Москве арестовал женщину за продажу собственного ребенка

Преображенский суд Москвы арестовал местную жительницу Барнохон Расулжан Кызы, которая за 1 млн рублей продала свою новорожденную дочь в интернете, рассказали в пресс-службе суда.

Женщина помещена под стражу до 6 мая, передает ТАСС.

Сообщается, что женщина была задержана на востоке Москвы, после того как получила деньги от покупательницы. На суде она полностью признала свою вину.

Отмечается, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

В декабре 2018 года в Москве на 4,5 года заключения осудили жительницу Челябинска, пытавшуюся продать невинность своей 13-летней дочери за 1,5 млн рублей.