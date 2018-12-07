В Москве осудили продававшую невинность дочери мать

Жительница Челябинска, пытавшаяся продать невинность своей 13-летней дочери за 1,5 млн рублей, осуждена на 4,5 года исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба московского межрегионального СУ на транспорте СК.

«Следствием и судом установлено, что мать несовершеннолетней совместно с двумя женщинами, имея умысел на извлечение для себя материальной выгоды, договорились о продаже ребенка 2004 года рождения за 1 млн. 500 тыс. рублей», – сообщается на сайте ведомства.

10 января 2018 года мать девочки и соучастница преступления пришли в московский ресторан, где заключили сделку по продаже девочки «с целью ее сексуальной эксплуатации лицу, действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий».

Отмечается, что ранее две соучастницы преступления были осуждены на 3,5 года колонии общего режима.

В январе 2018 года МВД сообщало, что женщина пыталась найти состоятельного покупателя на «право первой ночи» для своей дочери через интернет. Сообщалось, что ребенка направили в лечебное учреждение.