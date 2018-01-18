В Москве женщина пыталась продать невинность дочери за 1,5 млн рублей

Полицейские задержали в Москве женщину, пытавшуюся продать невинность дочери за 1,5 млн рублей.

«35-летняя жительница Челябинской области совместно со своей знакомой подыскивала через сеть Интернет состоятельного клиента, чтобы продать ему так называемое право первой ночи своей 13-летней дочери за денежное вознаграждение. В одном из московских ресторанов сотрудники полиции задержали двух женщин с поличным при передаче им 1,5 млн рублей», – сообщается на сайте министерства.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127.1 УК. Подозреваемых заключили под стражу.

Девочку направили в лечебное учреждение, отметила Волк.