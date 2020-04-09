Захарова раскритиковала действия США в отношении ВОЗ в разгар пандемии

Намерение США пересмотреть объемы финансирования ВОЗ неконструктивно и несвоевременно, особенно в разгар пандемии коронавируса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Обратили внимание на заявления госсекретаря США о планах Вашингтона пересмотреть объемы финансирования ВОЗ… Мы считаем занятую этим государством позицию неконструктивной, а подобные заявления – несвоевременными и контрпродуктивными в условиях нарастания масштабов пандемии», – передает ее слова РИА «Новости».

Она отметила, что такое резкое изменение позиции США «вызывает недоумение» у Москвы.

«Зачем вы поддерживали все, что буквально на днях было принято, если потом начали чуть ли не обвинять ВОЗ во всех грехах?» – заявила Захарова.

«Наиболее сложная и потенциально взрывоопасная с точки зрения распространения коронавируса обстановка складывается в Заевфратье и в зоне вокруг ат-Танфа – то есть именно в тех частях Сирии, которые незаконно оккупировали США и их союзники», – добавила она, отметив, что к этим районам отсутствует гуманитарный доступ.

По ее словам, там же сохраняется высокая концентрация мин, неразорвавшихся снарядов, при этом функционируют только две больницы. Именно там находятся, по ее словам, наиболее проблемные очаги потенциально массового заражения – переполненные тюрьмы, в которых содержатся свыше 10 тыс. пленных игиловцев, а также лагеря внутри перемещенных лиц. Захарова указала, что только в Аль-Хауле остается около 67 тыс. человек.

Ранее Вашингтон объявил о приостановке взносов в бюджет ВОЗ со стороны США. Директор европейского подразделения ВОЗ в ответ заявил, что нельзя урезать финансирование Всемирной организации здравоохранения в период острой фазы пандемии.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, провал властей США в борьбе с COVID-19 заставил Белый дом искать козлов отпущения, которых они нашли в ВОЗ и Китае.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.