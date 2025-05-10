Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.5098 комментариев
ФСО сообщила об отмене церемонии разводa караулов в Кремле 10 мая
В субботу, 10 мая, в Кремле не будет проводиться традиционная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка, сообщили в Федеральной службе охраны.
«Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Причины отмены не указаны. ФСО сообщала, что в 2025 году церемониальный развод караулов на Соборной площади Кремля проходит по субботам с апреля по сентябрь, начиная с 12.00 мск, передает РБК.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в ФСО предупредили о закрытии Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве на месяц.