РЖД сократили поезда «Стриж» между Москвой и Нижним Новгородом

РЖД сократят курсирование скоростных поездов «Стриж» между Москвой и Нижним Новгородом, говорится в сообщении Горьковской железной дороги.

Отмечается, что временно будет прекращено курсирование трех пар поездов «Стриж».

«1 мая 2020 года временно отменяется курсирование скоростного поезда «Стриж»№ 710 сообщением Москва – Нижний Новгород. Со 2 мая 2020 года временно отменяется курсирование поездов «Стриж» №702/703 и №708/709 сообщением Москва – Нижний Новгород, а также №701 сообщением Нижний Новгород – Москва», – говорится в сообщении на сайте ГДЖ.

Ранее было приостановлено курсирование скоростного поезда «Стриж» №706/707.

Будет продолжать выполнять рейсы одна пара поездов «Стриж» № 704/705 отправлением из Москвы в 11.00 мск, прибытием в Нижний Новгород в 14.43 мск, отправлением из Нижнего Новгорода в 16.00 мск, прибытием в Москву в 19.48 мск.

Ранее сообщалось, что РЖД из-за падения пассажиропотока в связи с распространением коронавируса отменят 129 ранее назначенных дополнительных поездов на летний сезон и майские праздники.