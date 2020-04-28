В полиции опровергли фейк о требованиях по числу протоколов за нарушение самоизоляции

Полиция Москвы опровергла сведения о якобы требуемом количестве составленных протоколов за нарушение самоизоляции, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Размещенная в сети Интернет информация о требуемом количестве составленных протоколов за нарушение режима самоизоляции не соответствует действительности», – говорится в сообщении на сайте МВД.

Полиция обратилась к СМИ с просьбой пользоваться материалами пресс-служб органов государственной власти, а также перепроверять полученную из неофициальных источников информацию.

Ранее сообщалось, что власти Москвы аннулировали около 20 тыс. рабочих пропусков москвичей с симптомами ОРВИ или коронавируса. Их обязали соблюдать изоляцию.