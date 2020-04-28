У москвичей аннулировали около 20 тыс. пропусков

Власти Москвы аннулировали около 20 тыс. рабочих пропусков москвичей, у которых обнаружились симптомы ОРВИ или коронавирус, они обязаны соблюдать изоляцию, сообщают столичные власти.

«Жителям столицы, у которых диагностировали коронавирус или обнаружили симптомы ОРВИ, аннулируют рабочие цифровые пропуска. Всего на данный момент недействительными признано уже около 20 тыс. рабочих пропусков горожан, обязанных соблюдать режим изоляции, в том числе 8 тыс. пропусков, которые оформляли пациенты с COVID-19, и порядка 12 тыс. пропусков горожан с симптомами ОРВИ», – передает ТАСС сообщение мэрии.

Ранее сообщалось, что контролеры начали выявлять в общественном транспорте Москвы нарушителей карантина, которым запрещено выходить из дома – вся информация о них будет передаваться в полицию.

Во вторник в столице был зафиксирован первый случай вынесения штрафа по камерам за езду по городу на машине без оформления цифрового пропуска.