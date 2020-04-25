Главврач московской больницы рассказал о последствиях ситуации с COVID

После завершения ситуации с коронавирусом люди станут более внимательными к соблюдению санэпиднорм, считает главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет.

Свет заявил в подкасте РИА «Новости» «Как вы это делаете», что теперь «главным врагом человека перестал быть кто-то, а стало что-то».

Он добавил, что после люди будут внимательнее относиться «к соблюдению санэпидобщежития».

Также врач отреагировал на сообщения о том, что в данный момент в мире якобы проходит «репетиция» к глобальной эпидемии, заявив, что в таком случае человечество должно извлечь из этого урок.

«Наверное, люди начнут думать, начнет думать большой бизнес, так как с его стороны как раз сейчас есть растерянность», – сказал главврач, отметив при этом, что уже в нынешней ситуации «очень большое количество бизнеса помогает здравоохранению».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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